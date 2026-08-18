O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 65 mil, é de cor verde e estava em boas condições de uso.

Um morador identificado como Osmar, residente no km 21 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco, está pedindo ajuda da comunidade para localizar um quadriciclo roubado durante um assalto ocorrido na noite desta segunda-feira (17).

O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 65 mil, é de cor verde e estava em boas condições de uso. Quem tiver informações seguras sobre o paradeiro do quadriciclo pode entrar em contato pelo telefone (68) 99999-2651. O proprietário também oferece uma recompensa por informações que ajudem na localização do veículo.

Além do quadriciclo, os criminosos levaram uma caminhonete, cerca de R$ 5 mil em dinheiro e outros objetos pertencentes à família durante a ação.

A caminhonete, no entanto, não conseguiu ser levada pelos assaltantes até o destino pretendido. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e acabou sofrendo um acidente. O veículo foi abandonado no local, enquanto os suspeitos fugiram e tomaram rumo ignorado.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando no caso e realizam diligências na tentativa de localizar e prender os envolvidos no crime.