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Motociclista de aplicativo é espancado com socos e golpes de ripa em Rio Branco

Com a violência dos golpes, o trabalhador sofreu uma fratura exposta no dedo indicador da mão direita

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Motociclista de aplicativo é espancado com socos e golpes de ripa em Rio Branco
.E.R.P realizava uma corrida na região quando foi surpreendido pelos suspeitos. — Foto: Reprodução

O motociclista de aplicativo V.E.R.P,  de 24 anos, foi brutalmente agredido na tarde desta sexta-feira (7), enquanto trabalhava na Rua José de Araújo, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. A vítima sofreu diversos ferimentos após ser atacada por dois homens, que fugiram logo após as agressões.

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De acordo com informações de testemunhas, V.E.R.P realizava uma corrida na região quando foi surpreendido pelos suspeitos. Sem chance de defesa, ele passou a ser espancado com socos, chutes e golpes de ripa em plena via pública. A motivação da agressão ainda é desconhecida.

Com a violência dos golpes, o trabalhador sofreu uma fratura exposta no dedo indicador da mão direita, um corte profundo no supercílio direito com intenso sangramento e perdeu vários dentes superiores e inferiores, além de apresentar lesões na boca. Após o ataque, os agressores deixaram o local antes da chegada da polícia.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros socorros, V.E.R.P foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com quadro clínico estável e permaneceu sob cuidados médicos.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações com testemunhas e realizaram buscas nas imediações na tentativa de localizar os autores da agressão, porém ninguém foi preso.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo espancamento.

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