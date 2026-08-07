Com a violência dos golpes, o trabalhador sofreu uma fratura exposta no dedo indicador da mão direita

.E.R.P realizava uma corrida na região quando foi surpreendido pelos suspeitos. — Foto: Reprodução

O motociclista de aplicativo V.E.R.P, de 24 anos, foi brutalmente agredido na tarde desta sexta-feira (7), enquanto trabalhava na Rua José de Araújo, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. A vítima sofreu diversos ferimentos após ser atacada por dois homens, que fugiram logo após as agressões.

De acordo com informações de testemunhas, V.E.R.P realizava uma corrida na região quando foi surpreendido pelos suspeitos. Sem chance de defesa, ele passou a ser espancado com socos, chutes e golpes de ripa em plena via pública. A motivação da agressão ainda é desconhecida.

Com a violência dos golpes, o trabalhador sofreu uma fratura exposta no dedo indicador da mão direita, um corte profundo no supercílio direito com intenso sangramento e perdeu vários dentes superiores e inferiores, além de apresentar lesões na boca. Após o ataque, os agressores deixaram o local antes da chegada da polícia.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros socorros, V.E.R.P foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com quadro clínico estável e permaneceu sob cuidados médicos.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações com testemunhas e realizaram buscas nas imediações na tentativa de localizar os autores da agressão, porém ninguém foi preso.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo espancamento.