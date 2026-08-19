Polícia apreende submetralhadora e drogas durante operação em bairro da capital 

Suspeito de 22 anos tentou fugir para o interior de residência ao notar a aproximação da PM

Agentes do 2º Batalhão apreenderam submetralhadora calibre .380 municiada e balança de precisão/ Foto: ContilNet

Um homem identificado como Eliezer Barbosa de Aguiar, de 27 anos, foi preso por policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante uma ação realizada na Rua Cristo Rei, no bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento ostensivo pela região quando entrou na via, apontada como local com registros de denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Durante a passagem da viatura, os policiais teriam avistado um homem sentado em cadeiras na parte externa de uma residência. Ao perceber a presença da equipe, ele teria levantado rapidamente e corrido para dentro do imóvel, deixando para trás uma bolsa de cor preta.

Na verificação do objeto, os militares encontraram diversas porções de uma substância vegetal com características semelhantes a maconha ou skank, já divididas em pequenas quantidades e supostamente preparadas para venda.

Entorpecentes estavam espalhados pelo imóvel

Com a suspeita levantada, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram outras porções da mesma substância sobre uma bancada de mármore, na área externa.

Durante a continuidade da revista, uma sacola contendo mais entorpecentes foi encontrada escondida em meio a entulhos, dentro de uma dispensa lateral. Outra quantidade de material vegetal foi localizada no interior de uma máquina de lavar roupas.

No imóvel também foram apreendidos papéis do tipo seda, que, segundo a polícia, poderiam ser utilizados para a preparação de cigarros artesanais.

Arma estava escondida sob tábuas

Durante as buscas, os militares encontraram ainda uma arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380, que estava escondida sob algumas tábuas.

A arma, que não apresentava marca e modelo aparentes, estava acompanhada de um carregador com uma munição. Outra munição teria sido encontrada na câmara da submetralhadora.

Nas proximidades da arma, os policiais localizaram uma quantidade maior de material vegetal semelhante a maconha ou skank, além de uma balança de precisão, uma tesoura, duas facas de mesa com vestígios de material vegetal e um pequeno terçado.

Segundo o registro da ocorrência, durante a abordagem pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado diretamente com Eliezer. No entanto, conforme relatado pelos policiais, ao ser questionado sobre os materiais localizados no imóvel, ele teria assumido a propriedade das drogas, da arma e dos demais objetos.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito teria declarado que o imóvel era utilizado como ponto de venda de drogas.

Material foi levado para a Delegacia

Após a apreensão, todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde os entorpecentes passaram por uma conferência e contagem preliminar.

Foram contabilizadas 140 porções fracionadas, com peso aproximado de 240 gramas, além de outras duas porções maiores, que totalizaram aproximadamente 292 gramas.

A quantidade e a natureza definitiva das substâncias deverão ser confirmadas posteriormente por meio de análise pericial.

Eliezer recebeu voz de prisão e foi conduzido à DEFLA, juntamente com a droga, a arma, munições e os demais objetos apreendidos. O caso foi apresentado à autoridade policial, que deverá adotar as medidas legais cabíveis.