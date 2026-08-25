Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar após pedir socorro e relatar que vinha sofrendo agressões e ameaças do companheiro, em Tarauacá, no interior do Acre.
Segundo informações registradas na ocorrência, a equipe policial foi acionada duas vezes para atender ao caso. Ao chegar ao endereço, os militares encontraram a mulher dentro da residência, que estava com o portão trancado por um cadeado.
A vítima contou aos policiais que o companheiro havia deixado o imóvel, mas ela permanecia impossibilitada de sair. Diante da situação e após receber autorização expressa da mulher, os militares romperam o cadeado e realizaram o resgate.
Ainda conforme o registro, a vítima estava bastante abalada e afirmou ter medo pela própria vida. Ela foi encaminhada para atendimento médico. O filho recém-nascido ficou sob os cuidados de familiares.
O suspeito não foi localizado durante a ocorrência. O caso foi encaminhado à autoridade policial, que deverá apurar as circunstâncias e adotar as medidas legais e protetivas cabíveis.
Com informações do Extra do Acre