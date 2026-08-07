Operação da PF mira fraude no Seguro-Defeso em cidades do Acre

A apuração também verifica se servidores públicos e outras pessoas teriam participado do esquema

Operação da PF mira fraude em cadastro de pescadores em Rio Branco e CZS | Foto: Ascom PF

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (7), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante uma investigação sobre possíveis fraudes envolvendo o cadastro de pescadores artesanais no Acre.

A ação faz parte da Operação Maré de Apate, que busca descobrir como registros de pescador artesanal (RGP) teriam sido emitidos para pessoas que, segundo a investigação, não trabalhavam com pesca. Com os documentos, os beneficiários poderiam ter acesso de forma irregular ao Seguro-Defeso, benefício pago durante o período em que a pesca de determinadas espécies fica proibida.

De acordo com a PF, a apuração também verifica se servidores públicos e outras pessoas teriam participado do esquema. A suspeita é de que os envolvidos atuassem na emissão, distribuição ou intermediação dos registros e utilizassem estruturas administrativas para facilitar a entrega das carteiras.

Durante a operação, os agentes recolheram documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que podem ajudar a esclarecer como o suposto esquema funcionava. A investigação também pretende identificar todas as pessoas envolvidas, definir a participação de cada uma e calcular um possível prejuízo aos cofres públicos.

As ordens judiciais foram autorizadas pela Justiça Federal do Acre e cumpridas em endereços ligados aos investigados nas duas cidades.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder por crimes como estelionato previdenciário, associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção eleitoral, além de outras possíveis irregularidades que sejam identificadas durante o andamento da investigação.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom PF