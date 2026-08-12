A Patrulha Rural desempenha um papel importante na prevenção de crimes e no atendimento às comunidades mais afastadas da área urbana

Patrulha rural/Foto cedida

A Polícia Militar do Acre, por meio da Patrulha Rural do 8º BPM, realizou nesta quarta-feira (12) diligências nas comunidades Boca do Riozinho e Seringal São José, localizadas às margens do rio Iaco.

A ação teve como objetivo ampliar a presença policial na zona rural, promovendo mais segurança e tranquilidade para as famílias que vivem nessas localidades. Durante as diligências, os policiais percorreram as comunidades e mantiveram contato com moradores, fortalecendo a aproximação entre a Polícia Militar e a população rural.

A Patrulha Rural desempenha um papel importante na prevenção de crimes e no atendimento às comunidades mais afastadas da área urbana. A presença das equipes nessas regiões contribui para inibir práticas criminosas, além de possibilitar que os moradores tenham maior contato com as forças de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, o trabalho realizado nas áreas rurais faz parte das ações de policiamento preventivo desenvolvidas pelo 8º BPM, buscando garantir que as famílias que vivem em comunidades de difícil acesso também sejam contempladas pelas ações de segurança pública.

A atuação da Patrulha Rural é considerada fundamental para levar proteção às comunidades do interior, especialmente em regiões onde o deslocamento das equipes policiais exige planejamento e logística diferenciada.

Veja o vídeo: