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Polícia Militar apreende dois adolescentes com arma artesanal em Rio Branco

Dupla, ambos de 16 anos, foi abordada no bairro Castelo Branco; um deles carregava um revólver artesanal calibre .22

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Polícia Militar apreende dois adolescentes com arma artesanal em Rio Branco
Um dos jovens portava revólver de fabricação caseira calibre .22 desmuniciado/ Foto: ContilNet

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos na noite desta quarta-feira (26) por policiais militares da RP 103 durante um patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Castelo Branco, em Rio Branco. Um deles foi flagrado portando um revólver de fabricação artesanal, calibre .22, que estava desmuniciado.

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A ocorrência foi registrada na Rua Machado de Assis, no cruzamento com a Rua Sena Madureira. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento nas proximidades de um canal quando avistou os dois adolescentes caminhando juntos e conversando.

Durante a aproximação, os policiais perceberam um volume na região da cintura de um dos jovens. Diante da suspeita, os militares realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, localizaram um revólver artesanal calibre .22.

Abordagem ocorreu no cruzamento da Rua Machado de Assis com a Rua Sena Madureira/ Foto: ContilNet

O segundo adolescente também foi revistado, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele.

Adolescentes teriam afirmado que pretendiam cometer assaltos

Ainda conforme o relato policial, durante a abordagem os adolescentes foram questionados sobre o motivo de estarem juntos e a origem da arma. Aos policiais, eles teriam afirmado que pretendiam praticar assaltos na região.

Diante da apreensão da arma e das declarações prestadas pela dupla, os militares conduziram os adolescentes para uma unidade policial especializada, onde foram realizados os procedimentos legais.

Os dois foram apresentados à autoridade competente para a apuração, em tese, de atos infracionais análogos ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e à tentativa de roubo, conforme o registro da ocorrência.

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