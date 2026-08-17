Revista encontrou grades obstruídas e estoques em três celas do Pavilhão G; ação ocorreu após alerta da Inteligência

Policiais penais realizaram revista nas celas após identificarem movimentação suspeita no Pavilhão G/Foto cedida

A Polícia Penal do Acre impediu, nesta segunda-feira (17), uma possível tentativa de fuga e um conflito entre internos no Complexo Penal de Rio Branco Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC).

A ação foi desencadeada após o Serviço de Inteligência da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado (DEPRF) identificar indícios de movimentação suspeita nas celas 13, 14 e 15 do Pavilhão G.

Durante a revista realizada pelos policiais penais, foram encontradas obstruções nas grades das celas 13 e 15, além de diversos estoques — objetos improvisados que podem ser utilizados como armas. O material levantou a suspeita de que os detentos estariam se preparando para um possível confronto ou para uma tentativa de evasão.

A intervenção rápida das equipes evitou que a situação evoluísse e permitiu a adoção das medidas de segurança necessárias dentro da unidade prisional.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a atuação reforça o trabalho de inteligência e fiscalização realizado pela Polícia Penal para preservar a segurança e a ordem nas unidades penitenciárias do estado.

O órgão informou ainda que medidas administrativas serão adotadas com o objetivo de prevenir novas ocorrências e garantir o controle e a segurança do Complexo Penal de Rio Branco.