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Polícia prende jovem no Acre por vender arma de fogo pelas redes sociais

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Rio Branco

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma espingarda de fabricação artesanal,
Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma espingarda de fabricação artesanal | Foto: Ascom

Uma denúncia sobre a suposta comercialização de uma arma de fogo pelas redes sociais levou a Polícia Militar a prender um jovem de 21 anos, no município do Bujari, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada no Centro da cidade.

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De acordo com informações da polícia, os militares receberam uma denúncia anônima relatando que um homem estaria anunciando uma arma para venda. Além da informação sobre a negociação, foram repassadas aos policiais características físicas e as roupas que estariam sendo usadas pelo suspeito.

Com as informações em mãos, a equipe iniciou patrulhamento pela região central do município e localizou um homem com características semelhantes às descritas na denúncia.

A abordagem ocorreu na Rua Lilis Banha. Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma espingarda de fabricação artesanal, calibre .16, além de uma porção de uma substância com características semelhantes à maconha.

Diante dos materiais encontrados, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Rio Branco. Ele foi apresentado na Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde também foram entregues a arma e o entorpecente apreendidos.

O caso deverá ser investigado pela autoridade policial, que ficará responsável por apurar a procedência da arma e as circunstâncias da suposta negociação anunciada nas redes sociais.

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