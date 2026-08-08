Polícia prende jovem no Acre por vender arma de fogo pelas redes sociais

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Rio Branco

Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma espingarda de fabricação artesanal | Foto: Ascom

Uma denúncia sobre a suposta comercialização de uma arma de fogo pelas redes sociais levou a Polícia Militar a prender um jovem de 21 anos, no município do Bujari, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada no Centro da cidade.

De acordo com informações da polícia, os militares receberam uma denúncia anônima relatando que um homem estaria anunciando uma arma para venda. Além da informação sobre a negociação, foram repassadas aos policiais características físicas e as roupas que estariam sendo usadas pelo suspeito.

Com as informações em mãos, a equipe iniciou patrulhamento pela região central do município e localizou um homem com características semelhantes às descritas na denúncia.

A abordagem ocorreu na Rua Lilis Banha. Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma espingarda de fabricação artesanal, calibre .16, além de uma porção de uma substância com características semelhantes à maconha.

Diante dos materiais encontrados, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Rio Branco. Ele foi apresentado na Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde também foram entregues a arma e o entorpecente apreendidos.

O caso deverá ser investigado pela autoridade policial, que ficará responsável por apurar a procedência da arma e as circunstâncias da suposta negociação anunciada nas redes sociais.