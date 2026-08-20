O crime teve como vítima um jovem de 22 anos, encontrado morto com graves lesões em uma construção no bairro Eldorado

Marivam Leite da Silva foi achado em estrutura comercial na Avenida Manoel Marinho Montes; marcas corporais indicam agressão por grupo/ Foto: Wesley Cardoso

A Polícia Civil do Acre prendeu, na quarta-feira (19), um homem investigado por participação em um homicídio ocorrido em Brasileia, no interior do Acre. O crime teve como vítima um jovem de 22 anos, encontrado morto com graves lesões em uma construção no bairro Eldorado.

O homicídio aconteceu no dia 17 de maio deste ano, em um imóvel localizado na Avenida Marinho Montes. O corpo da vítima foi encontrado dentro da construção, com sinais de violência.

RELEMBRE: Corpo de jovem é localizado em canteiro de obras no interior do Acre

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, depoimentos de testemunhas e um reconhecimento fotográfico reuniram elementos que colocaram o homem como principal investigado pelo crime.

Uma das testemunhas afirmou aos investigadores que o suspeito teria participado da condução da vítima até o local onde ela acabou sendo encontrada morta.

Durante a apuração, a Polícia Civil também identificou que o homem responde a um processo criminal relacionado a uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão cautelar do investigado. Entre os argumentos apresentados estão a gravidade do homicídio, o risco de que o suspeito volte a cometer crimes e a possibilidade de interferência na produção de provas.

A prisão é considerada mais uma etapa da investigação. A Polícia Civil de Brasileia continua apurando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias da morte e verificar se outras pessoas tiveram participação no homicídio.