Uma mulher foi presa em flagrante após proferir ofensas de cunho racista contra a Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, enquanto a jovem atendia o público e tirava fotos com fãs no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.
Segundo a Polícia Civil do Acre, o episódio ocorreu na presença de testemunhas e integrantes da comitiva da rainha. Um membro da equipe chegou a registrar as ofensas em vídeo e acionou a Polícia Militar.
A suspeita foi localizada e abordada ainda nas proximidades do parque. Em seguida, foi conduzida à Delegacia de Polícia instalada na Expoacre e posteriormente encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).
Durante o depoimento, conforme a Polícia Civil, a mulher confirmou ter proferido as ofensas, mas alegou que tudo não passava de uma “brincadeira”.
Após os procedimentos policiais, ela permaneceu presa e foi colocada à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia. Após a audiência, porém, a mulher foi liberada.
A vítima e integrantes de sua comitiva receberam atendimento e orientação da equipe policial sobre os procedimentos legais relacionados ao caso.
A Polícia Civil reforçou que as forças de segurança não toleram atos de racismo, discriminação ou preconceito e que seguem atuando para responsabilizar envolvidos em ocorrências dessa natureza.