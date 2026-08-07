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Rainha do Rodeio sofre ofensas racistas na Expoacre; suspeita foi detida

Suspeita foi liberada após audiência de custódia

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Rainha do Rodeio sofre ofensas racistas na Expoacre; suspeita foi detida
Érica Oliveira sofreu ataques racistas. — Foto: Samuel Moura

Uma mulher foi presa em flagrante após proferir ofensas de cunho racista contra a Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, enquanto a jovem atendia o público e tirava fotos com fãs no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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Segundo a Polícia Civil do Acre, o episódio ocorreu na presença de testemunhas e integrantes da comitiva da rainha. Um membro da equipe chegou a registrar as ofensas em vídeo e acionou a Polícia Militar.

A suspeita foi localizada e abordada ainda nas proximidades do parque. Em seguida, foi conduzida à Delegacia de Polícia instalada na Expoacre e posteriormente encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Durante o depoimento, conforme a Polícia Civil, a mulher confirmou ter proferido as ofensas, mas alegou que tudo não passava de uma “brincadeira”.

Após os procedimentos policiais, ela permaneceu presa e foi colocada à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia. Após a audiência, porém, a mulher foi liberada.

A vítima e integrantes de sua comitiva receberam atendimento e orientação da equipe policial sobre os procedimentos legais relacionados ao caso.

A Polícia Civil reforçou que as forças de segurança não toleram atos de racismo, discriminação ou preconceito e que seguem atuando para responsabilizar envolvidos em ocorrências dessa natureza.

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