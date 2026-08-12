Nigeriano de 44 anos foi ferido no braço e na mão; suspeito fugiu e acabou encontrado escondido em uma igreja

Técnico Stephen Chukwuelka Okoli, de 44 anos, foi ferido a golpes de faca durante uma discussão no Mercado do Bosque/Foto: ContilNet

Uma discussão motivada pelo valor de um serviço de manutenção de celular terminou com um técnico ferido a golpes de faca na tarde desta quarta-feira (12), dentro do Mercado Municipal do Bosque, em Rio Branco. A vítima, Stephen Chukwuelka Okoli, de 44 anos, de nacionalidade nigeriana, sofreu perfurações no braço esquerdo e na mão.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o conflito teria começado quando Raiff Alves da Silva Junior, de 57 anos, questionou o preço cobrado pelo técnico para realizar o reparo de um aparelho. A conversa evoluiu para uma discussão e, conforme relatos apresentados aos policiais, o homem teria passado a ameaçar Stephen e feito supostas manifestações de cunho xenofóbico relacionadas à nacionalidade da vítima.

Testemunhas forneceram aos militares vídeos que registraram parte da confusão. Nas imagens, Raiff aparece discutindo com o técnico e, após se afastar, retorna segurando uma faca de mesa. Na sequência, ele atinge Stephen com o objeto.

Ferido, o técnico recebeu atendimento e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Após receber os cuidados médicos, ele também compareceu à delegacia para prestar depoimento e explicar às autoridades como o desentendimento teria começado.

Técnico Stephen Chukwuelka Okoli, de 44 anos, foi ferido a golpes de faca durante uma discussão no Mercado do Bosque/Foto: ContilNetApós analisar as imagens e receber informações sobre as características do suspeito, a Polícia Militar iniciou as buscas. Os policiais chegaram a verificar o Pronto-Socorro e posteriormente foram até o endereço de Raiff, na Travessa Almirante Tamandaré, no bairro Isaura Parente, mas ele não foi encontrado no imóvel.

Pouco depois, informações repassadas por populares indicaram que o suspeito estaria nas proximidades. Quando percebeu a aproximação da viatura, Raiff teria corrido e entrado em uma igreja.

Os policiais entraram no local e encontraram o homem escondido atrás de um pilar, após ele subir as escadarias do templo. Durante a revista pessoal, foi localizada apenas uma pequena tesoura de unha. A faca que teria sido utilizada na agressão não foi encontrada.

Suspeito admite ter sacado faca

Durante a abordagem, Raiff confirmou aos policiais que havia discutido com Stephen no Mercado do Bosque por causa do serviço de manutenção do aparelho celular. Ele também admitiu ter sacado a faca durante o desentendimento.

Entretanto, apresentou uma versão diferente sobre os ferimentos. Segundo o suspeito, Stephen teria se machucado no momento em que tentou se proteger com o braço.

Ainda de acordo com o relato policial, Raiff teria feito ameaças de morte contra o técnico durante a abordagem. Conforme registrado pelos militares, ele teria afirmado que pretendia matar Stephen e que o procuraria para cometer o homicídio caso fosse colocado em liberdade.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu à disposição das autoridades. Stephen também esteve na delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso será investigado para esclarecer a dinâmica da agressão, além das supostas ameaças de morte e das possíveis ofensas de cunho xenofóbico relatadas durante o conflito.