Tiroteio na fronteira: atiradores matam dois homens perto de faculdade

Polícia de Pando apura se execução tem relação com disputas entre grupos criminosos na região; Foto: Reprodução

Um duplo homicídio registrado na noite desta segunda-feira (17) deixou moradores e comerciantes assustados em uma região comercial de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, cidade localizada na fronteira com o Acre. Dois homens foram mortos a tiros por volta das 21h20.

As vítimas, que seriam cidadãos bolivianos, ainda não tiveram os nomes divulgados oficialmente pelas autoridades. Segundo os primeiros levantamentos, os dois estavam nas proximidades de um centro comercial quando foram surpreendidos pelos criminosos.

Testemunhas relataram que dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles teria descido do veículo e efetuado diversos disparos contra os homens.

Durante o ataque, uma das vítimas ainda tentou escapar correndo, mas foi atingida e caiu poucos metros depois. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes que pudesse receber atendimento médico.

A outra vítima estava sentada em uma motocicleta quando também foi alvejada. Os disparos provocaram sua morte ainda no local.

Após o crime, policiais bolivianos cercaram a área para preservar possíveis vestígios e realizar os primeiros levantamentos. Equipes responsáveis pela investigação também passaram a ouvir testemunhas e buscar imagens que possam ajudar na identificação dos autores.

Possível ligação com grupo criminoso

Nas redes sociais, começou a circular um card apontando que uma das vítimas, identificada informalmente como “Jaziel”, teria sido supostamente marcada por um grupo criminoso. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente pela polícia boliviana e deverá ser tratada apenas como uma das linhas de investigação.

O local do duplo homicídio fica praticamente ao lado de uma faculdade de medicina. Devido ao intenso tiroteio e à situação de insegurança provocada pela ocorrência, informações preliminares indicam que as atividades acadêmicas teriam sido suspensas.

Investigação busca esclarecer execução

O promotor responsável pelos crimes contra a vida no departamento de Pando confirmou preliminarmente que os mortos eram dois homens de nacionalidade boliviana. Conforme os primeiros dados apurados, eles estariam se deslocando em motocicletas quando foram surpreendidos pelos atiradores.

A perícia criminal deverá analisar a cena do crime e os corpos das vítimas. Os exames de autópsia deverão contribuir para determinar a quantidade de disparos sofridos por cada homem e esclarecer, com precisão, a dinâmica do ataque.

Há ainda a suspeita inicial de que os criminosos tenham utilizado uma arma de fogo de calibre 9 milímetros.

A polícia boliviana segue realizando diligências para identificar os autores do duplo homicídio, descobrir a motivação e verificar se o crime possui relação com grupos criminosos que atuam na região.

As investigações continuam, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades a qualquer momento.