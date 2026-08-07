08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Tragédia na BR-364: colisão entre Fiat Uno e carreta mata cinco pessoas

Acidente fatal ocorreu próximo a Extrema, em Rondônia; entre as vítimas estão servidora do CRAS e criança de 9 anos

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Tragédia na BR-364: colisão entre Fiat Uno e carreta mata cinco pessoas
Entre as vítimas fatais estão servidora pública de Acrelândia e sua filha de 9 anos/ Foto: ContilNet

Uma grave colisão frontal entre um Fiat Uno e uma carreta, registrada na tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, cerca de 20 quilômetros após o distrito de Extrema, em Rondônia, deixou cinco pessoas mortas e provocou grande comoção no município de Acrelândia, no interior do Acre.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

As vítimas fatais foram identificadas como Vera Cláudia Rezendes, de 64 anos, Ocilene Martins de Souza, de 37 anos, servidora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Acrelândia, Luana Vitória Souza Ferreira, de 9 anos, filha de Ocilene, Maria Valdirene Santos Ramos e Paulo Rangel Rosário dos Santos, de 35 anos.

Segundo as primeiras informações, o grupo viajava em um Fiat Uno vermelho quando, por circunstâncias que ainda serão esclarecidas pelas autoridades, o veículo colidiu frontalmente com uma carreta. O impacto foi extremamente violento e os ocupantes do automóvel morreram ainda no local.

Equipes de resgate, da Polícia Rodoviária Federal e da perícia foram acionadas para atender a ocorrência. Os trabalhos de remoção dos corpos e de levantamento pericial se estenderam durante a tarde, enquanto o trânsito na rodovia precisou ser controlado.

A notícia da tragédia causou forte repercussão em Acrelândia. A morte de Ocilene Martins, que atuava no CRAS do município, gerou manifestações de pesar entre colegas de trabalho e moradores. O falecimento de Maria Valdirene Santos Ramos também foi lamentado pelo vereador Betinho, que informou ser a vítima sua prima.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia irá apurar a dinâmica da colisão e as possíveis causas do acidente.

A tragédia deixou familiares, amigos e toda a população de Acrelândia consternados diante da perda de cinco vidas em um dos acidentes mais graves registrados na região neste ano.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.