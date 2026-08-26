Apoiadores começam a lotar Maison Borges para lançamento de Nicolau

Militância acompanha evento de Nicolau/Foto: ContilNet

Os apoiadores do candidato a deputado estadual, Nicolau Júnior, começam a chegar na Maison Borges para o lançamento da candidatura. O evento acontece nesta quarta-feira (26), em Rio Branco.

O evento deve reunir centenas de apoiadores e a militância do partido. Carros adesivados, bandeiras, adesivos, jingles e camisas com cores alusivas à coligação deram o tom da festa.

Apesar de já ter iniciado a caminhada, Nicolau marcou para esta quarta-feira, 26 de agosto, o lançamento oficial da campanha de reeleição.