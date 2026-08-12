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Avião, BMW e Fusca Azul: Gladson declara bens de quase R$ 6 milhões

Um dos itens que chama atenção na relação é um Volkswagen Fusca, ano 1977, na cor azul

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Avião, BMW e Fusca Azul: Gladson declara bens de quase R$ 6 milhões
Foto: Reprodução

O ex-governador do Acre e candidato ao Senado, Gladson Cameli (PP), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 5.997.277,46. A relação de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inclui uma aeronave, veículos de luxo, imóveis, investimentos e diversos consórcios.

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Entre os bens de maior valor está um avião Beech Aircraft BE58, ano 1991, de prefixo PT-WGK, declarado por R$ 1,5 milhão. A aeronave aparece como o segundo maior patrimônio individual informado pelo candidato.

O item de maior valor é um investimento de R$ 1.151.500 referente a lucros a receber, distribuídos em 2022, da empresa Marmud Cameli, registrada em nome de CNPJ informado na declaração.

VEJA MAIS: Bittar declara ao TSE patrimônio de R$ 9,5 milhões; veja lista de bens

Na lista de veículos, Gladson declarou uma BMW X6, de cor cinza, avaliada em R$ 920 mil. Também aparecem um Land Rover Discovery, ano 2019/2020, declarado por R$ 449 mil, e uma motocicleta Honda CBR 650R, ano 2024/2024, avaliada em R$ 48 mil.

Um dos itens que chama atenção na relação é um Volkswagen Fusca, ano 1977, na cor azul, declarado por R$ 15 mil.

Entre os imóveis, o candidato informou um terreno resultante do remembramento dos lotes 20, 21 e 22, avaliado em R$ 600 mil. No mesmo endereço, declarou ainda a construção de um imóvel financiada pela Caixa Econômica Federal, com valor informado de R$ 612.233,26.

A declaração também reúne uma série de consórcios ainda não contemplados. Há contratos para aquisição de imóveis e veículos junto ao Bradesco, Banco do Brasil e Porto Seguro, com valores que variam de pouco mais de R$ 8 mil a cerca de R$ 145 mil.

Além dos bens de maior valor, Gladson declarou aplicações financeiras, CDBs, Ourocap, participação em cooperativa de crédito e valores mantidos em contas bancárias.

Entre os valores menores estão R$ 2 em uma conta-corrente do Bradesco e R$ 0,42 em uma conta de registro de fluxo de pagamentos do Banco do Brasil.

Ao todo, a declaração apresentada à Justiça Eleitoral soma R$ 5.997.277,46 em patrimônio.

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