O percentual evidencia que a corrida pelo Senado ainda está aberta para mudanças

Mesmo com o total expressivo de votantes, o município registrou um número elevado de pendências eleitorais. — Foto: Reprodução

A disputa pelas duas vagas do Acre no Senado Federal ainda apresenta um cenário de indefinição entre os eleitores. É o que aponta a pesquisa Delta, que mostra um elevado percentual de entrevistados que ainda não escolheram seus candidatos para a eleição de 2026.

Na pergunta espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, 82,25% disseram não saber ou não responderam em quem votariam para o Senado. O resultado revela que, neste momento, mais de oito em cada dez entrevistados ainda não manifestam espontaneamente uma preferência.

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Entre os nomes lembrados de forma espontânea, Márcio Bittar (PL) aparece com 4,69%, seguido por Gladson Camelí (PP), com 4,58%, e Jorge Viana (PT), com 3,54%. Na sequência estão Mara Rocha (Republicanos), com 2,28%; Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade), com 1,09%; Sérgio Petecão (PSD), com 0,65%; Dr. Júnior Feitosa (DC), com 0,15%; e Inácio Moreira (PSOL), com 0,05%. Brancos e nulos somaram 0,70%.

Quando os nomes dos candidatos são apresentados e o eleitor pode escolher duas opções, o quadro muda. No cenário informado pela pesquisa, Marcio Bittar aparece com 18.79%, enquanto Gladson Camelí registra 18.14%; Jorge Viana, com 14.61%; Mara Rocha, com 12.77% e Sérgio Petecão, 8.10%. Na sequência aparecem Dr. Eduardo Velloso, com 5.67%; Dr. Júnior Feitosa, com 2.19%; e Inácio Moreira, com 1.09%. Outros 16.20% não souberam ou não responderam.

A pergunta permite duas respostas por entrevistado, e os números apresentados nesse cenário são de resposta múltipla. Além disso, outros levantamentos eleitorais realizados no Acre vêm apresentando diferentes configurações entre os principais nomes da disputa.

A pesquisa Delta também mediu a rejeição dos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum para senador do Acre. Nesse quesito, o maior índice é de Jorge Viana (PT), com 25.55%. Gladson Camelí (PP) aparece em segundo lugar na rejeição, com 15.90% seguida por Sérgio Petecão (PSD), com 14.51%. Inácio Moreira (PSOL) registra 12.03%, enquanto Márcio Bittar (PL) aparece com 6.56%. Outros 2,93% afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 10.64% não souberam ou não responderam.

Outro ponto importante é o cenário sem Gladson Camelí. A retirada do nome do ex-governador altera a distribuição das intenções de voto entre os demais candidatos, permitindo observar como o eleitorado poderia se comportar caso Camelí não esteja entre as opções de voto. Esse tipo de simulação é relevante porque a disputa pelo Senado ainda está em fase de formação e os dois nomes que ocuparão as cadeiras do Acre só serão definidos nas urnas.

Com duas vagas em disputa em 2026, cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Por isso, a chamada segunda opção de voto pode ter papel decisivo no resultado. A pesquisa Delta mostra justamente um eleitorado ainda em processo de definição, especialmente quando a pergunta é feita de maneira espontânea.

O dado mais expressivo do levantamento continua sendo o índice de 82,25% de eleitores que não souberam ou não responderam na pergunta espontânea. O percentual evidencia que a corrida pelo Senado ainda está aberta para mudanças e que uma parcela muito grande do eleitorado não consolidou sua escolha.

A Delta ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre entre os dias 4 e 9 de agosto. Ao todo, foram coletadas 32.192 respostas, com tempo médio de entrevista de quatro minutos.

O levantamento foi encomendado pela TV Gazeta e está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.