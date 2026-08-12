Os dados foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no registro de candidatura

Marcio Bittar disputa a reeleição pelo PL/Foto: Reprodução

O senador Márcio Bittar (PL), pré-candidato à reeleição ao Senado pelo Acre, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 9.514.015,35. Os dados foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no registro de candidatura e incluem imóveis, veículos, participações em empresas, aplicações financeiras e créditos.

Entre os bens de maior valor está um terreno com uma casa em construção, declarado por R$ 1,8 milhão. Bittar também informou possuir um apartamento residencial avaliado em R$ 1.720.802,12.

O patrimônio declarado inclui ainda um crédito de R$ 1,5 milhão decorrente de uma promessa de compra e venda de imóvel e outro crédito, também de R$ 1,5 milhão, referente a um empréstimo para devedor garantidor.

Na relação apresentada à Justiça Eleitoral, o senador declarou duas caminhonetes: uma Toyota Hilux, avaliada em R$ 350 mil, e uma Toyota Hilux SW4, no valor de R$ 250 mil.

Bittar também informou possuir uma casa em residencial, avaliada em R$ 552.131,38, além de outro terreno com casa em construção, declarado por R$ 275.563,02.

Participações empresariais

Entre os bens declarados estão R$ 242.500 em cotas da empresa Lock Holding Investimentos e R$ 52.479,15 referentes a cotas em uma pousada.

O senador também declarou três créditos junto à empresa Lock Holding, nos valores de R$ 200 mil, R$ 300 mil e R$ 500 mil.

Na parte financeira, aparecem R$ 131.959,02 em uma conta bancária, R$ 137.419,16 aplicados em um CDB Rende Fácil do Banco do Brasil e R$ 648,43 em uma conta poupança. Há ainda um saldo bancário de R$ 513,07.

A declaração de bens é uma exigência para o registro de candidatura e apresenta o patrimônio informado pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral. Os valores declarados não necessariamente correspondem ao valor de mercado atual dos bens.