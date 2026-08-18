A propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno será veiculada de 28 de agosto a 1º de outubro

Bittar (PL), Gladson (PP) e Jorge (PT)/Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) definiu o Plano de Mídia da propaganda eleitoral gratuita para as eleições de 2026, durante audiência pública, realizada nesta terça-feira (18).

Para os candidatos ao Senado Federal, foram distribuídos o tempo da seguinte forma: a coligação Avança Acre, formada pelo PDT, MDB, PL e pela Federação União Progressista, que tem como candidatos ao senado o ex-governador Gladson Camelí e Marcio Bittar, terão 03:20 de tempo total, mas serão os terceiros na ordem de exibição.

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A Frente Ampla Pelo Acre, que tem Jorge Viana como candidato, tem 01:34 de tempo total, sendo o quarto na exibição.

A coligação Trabalho da Esperança, que tem Mara Rocha e Petecão como candidatos ao Senado, conta com 01:15 de tempo total, sendo os últimos na exibição da propaganda eleitoral, conforme o sorteio realizado.

Produzir para Empregar, com Eduardo Velloso, tem 00:30, sendo o segundo a exibir o programa. Com o menor tempo, mas sendo o primeiro a aparecer na propaganda eleitoral, o professor Inácio Moreira, da Federação PSOL Rede, terá 00:19 de tempo total.

Durante o encontro, foram definidos a ordem de exibição, distribuição do tempo entre os participantes, as inserções ao longo da programação e as emissoras responsáveis pela geração do sinal da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

A propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno será veiculada de 28 de agosto a 1º de outubro. Em eventual segundo turno, a veiculação ocorrerá de 9 a 23 de outubro.

A definição contou com a participação de representantes de emissoras de rádio e televisão, partidos políticos, federações e coligações.