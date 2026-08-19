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Exportação de carne bovina rende US$ 16 milhões ao Acre em 2026

Somente em junho, foram 54.783 cabeças abatidas, um crescimento de 1,8% em relação a maio

Por Suene Almeida, ContilNet
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Pecuária acreana cresce no 1º semestre e fatura alto com exportações.
Pecuária acreana cresce no 1º semestre e fatura alto com exportações | Foto: Reprodução

A produção pecuária do Acre apresentou crescimento nos primeiros seis meses de 2026. Dados do Boletim Técnico Mensal da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC) mostram aumento no número de animais abatidos, na saída de bovinos vivos e também nas exportações de carne.

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De janeiro a junho, os frigoríficos do estado receberam 338.109 cabeças de gado para abate. O número é 5,7% maior que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram abatidos 319.960 animais.

Somente em junho, foram 54.783 cabeças abatidas, um crescimento de 1,8% em relação a maio, que teve 53.814 animais. Entre os bovinos abatidos no sexto mês do ano, as fêmeas foram maioria, representando 57,5% do total. Os machos corresponderam a 42,5%.

Saída de gado vivo também cresce

Outro dado que chama atenção é o aumento na quantidade de bovinos vivos enviados para fora do estado. No acumulado de 2026, o Acre já registrou a saída de 191.712 cabeças, número 10,2% superior ao contabilizado no mesmo período do ano passado, que foi de 173.992.

Apesar do crescimento no acumulado, junho teve uma redução nas movimentações em relação a maio. Foram enviadas 27.771 cabeças de gado vivo para outros estados, uma queda de 22,5% diante das 35.838 registradas no mês anterior.

Desse total de junho, 19.125 animais, ou 68,9%, permaneceram com o mesmo proprietário. Já os outros 8.646 bovinos, equivalentes a 31,1%, foram destinados a proprietários diferentes.

Exportações de carne avançam

O mercado internacional também apresentou resultado positivo para a pecuária acreana. Nos seis primeiros meses de 2026, o estado exportou 3.155,66 toneladas de carne bovina, movimentando cerca de US$ 16,1 milhões.

No mesmo período de 2025, as exportações haviam somado 2.340,08 toneladas e aproximadamente US$ 10,3 milhões.

Na comparação anual, o volume de carne enviado ao exterior cresceu cerca de 34,9%, enquanto o valor movimentado em dólares aumentou aproximadamente 56,3%.

 

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