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Bocalom abre campanha com adesivaço em frente ao Elevado Mamedio Bittar

Primeiro veículo adesivado foi o da esposa do candidato ao governo

Por Dry Alves, ContilNet
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Bocalom abre campanha com adesivaço em frente ao Elevado Mamedio Bittar
Bocalom participou de adesivaço na capital/Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre Tião Bocalom (PSDB) participou de um adesivaço realizado neste domingo (16), em frente ao Elevado Mamedio Bittar em Rio Branco.

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A mobilização marcou o início das atividades de rua da campanha. O primeiro veículo a receber o material eleitoral foi o da esposa do candidato, Kelen Bocalom.

Nas redes sociais, Bocalom divulgou imagens do momento em que colava o adesivo com o número 45 no vidro traseiro do carro. A peça também apresenta o candidato a vice-governador, Sargento Adonis.

“A festa está linda! É a onda 45, que chegou de vez para inundar nosso Acre de esperança”, escreveu o candidato na publicação.

Bocalom escolheu realizar o ato em frente ao elevado por considerar a estrutura uma das principais obras executadas durante sua gestão na Prefeitura de Rio Branco.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet está permitida desde este domingo, primeiro dia oficial de campanha para as eleições de 2026.

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