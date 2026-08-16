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Pelo Acre Todo: Bocalom, Adonis e Velloso iniciam campanha nas ruas em contato direto com o povo

Tião Bocalom, Sargento Adonis e Eduardo Velloso iniciam corrida eleitoral às 5h

Por Redação ContilNet
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Pelo Acre Todo: Bocalom, Adonis e Velloso iniciam campanha nas ruas em contato direto com o povo
Bocalom, Adonis e Velloso abrem campanha no Acre com agendas simultâneas às 5h/ Foto: Ascom

Desde as 5h da manhã deste domingo (16), Tião Bocalom, Sargento Adonis e Eduardo Velloso cumprem agendas simultâneas em diferentes regiões do estado, marcando o início da campanha com presença nas ruas e diálogo com os acreanos

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A campanha começou cedo e perto das pessoas. Neste domingo (16), primeiro dia de atividades da campanha, Tião Bocalom, candidato ao Governo do Acre, Sargento Adonis, candidato a vice-governador, e Eduardo Velloso, candidato ao Senado, escolheram o contato direto com a população para dar a largada à caminhada eleitoral.

Campanha de Bocalom começa de madrugada com ações em Rio Branco, Cruzeiro e Assis Brasil/ Foto: Ascom

Antes mesmo do amanhecer, às 5h, os três candidatos participaram de uma conferência conjunta para marcar oficialmente o início das atividades. Logo depois, seguiram para agendas simultâneas em diferentes regiões do Acre, colocando em prática, desde as primeiras horas da campanha, a proposta de percorrer o estado e conversar diretamente com quem vive a realidade de cada município.

Bocalom e aliados iniciam corrida ao Governo do AC com mobilização descentralizada/ Foto: Ascom

Em Rio Branco, Bocalom começou a manhã às 6h, participando de missa na Catedral. Na sequência, foi para um dos mercados municipais, onde tomou café da manhã acompanhado do prefeito da capital, Alysson Bestene, e conversou com trabalhadores, comerciantes e frequentadores do local.

Com feiras e romaria, Bocalom e candidatos dão largada à campanha no Acre/ Foto: Ascom

A programação na capital seguiu com mobilizações em diferentes pontos da cidade. A partir das 8h, os apoiadores participaram de adesivaços na região da Avenida Mámedio Bittar, na Praça do São Francisco e na Gameleira. Bocalom acompanha todas as atividades, percorrendo os pontos e mantendo o corpo a corpo com a população.

Do Juruá ao Alto Acre, campanha acontece simultaneamente

Enquanto Bocalom percorre Rio Branco, Sargento Adonis iniciou sua agenda no coração do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, as atividades começaram às 6h, no centro da cidade, com visitas à Feira Municipal e aos mercados. O candidato a vice-governador aproveitou a movimentação das primeiras horas do dia para conversar com feirantes, comerciantes e moradores do Vale do Juruá.

Atividades começaram às 5h com conferência conjunta e se dividiram entre Baixo Acre, Juruá e Alto Acre/ Foto: Ascom

Já na região de fronteira, Eduardo Velloso iniciou a agenda ainda de madrugada. Às 5h, seguiu para Assis Brasil, acompanhado dos candidatos a deputado estadual Emerson Leão e Amaral do Gelo, para participar da tradicional Romaria de Santa Raimunda e acompanhar uma das manifestações de fé e tradição da região.

Bocalom, Adonis e Velloso priorizam corpo a corpo no primeiro dia de campanha eleitoral/ Foto: Ascom

A presença simultânea dos candidatos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Assis Brasil dá o tom da campanha desde o primeiro dia: uma mobilização descentralizada, com os candidatos ocupando diferentes regiões e priorizando o encontro com as pessoas.

Pelo Acre Todo

A escolha pelo corpo a corpo marca a estratégia deste início de campanha. Em vez de concentrar a largada em um único grande ato, os candidatos foram às feiras, mercados, ruas e espaços de convivência popular.

Candidatos ao Governo e Senado iniciam campanha com agendas no interior e na capital/ Foto: Ascom

É dessa forma que a campanha “Pelo Acre Todo” começa: simultaneamente em diferentes regiões, aproximando os candidatos dos acreanos e levando a mobilização da capital ao Juruá e à fronteira.

Tião Bocalom cumpre agenda em Rio Branco com missa, visita a mercados e adesivaços/ Foto: Ascom

Ainda neste domingo, as agendas continuam em diferentes pontos do estado, ampliando uma caminhada que começou às 5h da manhã e que pretende chegar a todas as regiões do Acre.

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