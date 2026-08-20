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Bocalom cumpre agenda de campanha nesta quinta-feira em Rio Branco

Agenda faz parte da mobilização da coligação “Produzir para Empregar”

Por Redação ContilNet
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Bocalom cumpre agenda de campanha nesta quinta-feira em Rio Branco
Bocalom vai ter agenda nesta quinta-feira (20). Foto: Assessoria

O candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, cumpre nesta quinta-feira (20) uma série de compromissos relacionados à campanha eleitoral em Rio Branco.

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Durante o dia, Bocalom participa de compromissos internos da campanha. No período da tarde, a agenda segue com eventos de lançamento de candidaturas ao cargo de deputado federal.

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Às 17h30, Bocalom participa do lançamento da candidatura de João Marcos Luz a deputado federal, na Rua Rio Grande do Sul, no Centro de Rio Branco.

Na sequência, às 19h, o candidato participa do lançamento da candidatura de Halida Prado a deputada federal. O evento será realizado no estacionamento da Arena da Floresta, na Via Chico Mendes.

A agenda faz parte da mobilização da coligação “Produzir para Empregar” durante os primeiros dias da campanha eleitoral.

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