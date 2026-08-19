Ato reuniu apoiadores, prefeito Alysson Bestene, candidatos da chapa majoritária e postulantes a deputado federal e estadual na noite desta quarta-feira

Bocalom inaugura comitê central em Rio Branco/Foto: Assessoria

Nem mesmo a chuva que caiu sobre Rio Branco afastou os apoiadores de Tião Bocalom. O candidato ao Governo do Acre inaugurou, na noite desta quarta-feira (19), o Comitê Central de sua campanha com o espaço lotado e grande movimentação também na área externa, na Rua Isaura Parente, próximo ao Elevado da AABB.

A inauguração reuniu apoiadores de diferentes regiões, lideranças políticas e candidatos da coligação e se transformou em mais uma grande mobilização deste início de campanha. Bocalom foi recebido sob manifestações de apoio e agradeceu a presença das pessoas que permaneceram no local mesmo com a chuva.

“Isso aqui mostra que as pessoas estão acreditando, estão vindo participar e querem estar conosco. Começamos a campanha andando, conversando com as pessoas, visitando os municípios e é assim que vamos continuar. Eu só tenho a agradecer a cada pessoa que veio aqui hoje, mesmo com chuva, para participar desse momento”, afirmou Bocalom.

O candidato voltou a demonstrar confiança na recepção que sua candidatura tem encontrado nas ruas. Para Bocalom, a mobilização dos primeiros dias reforça a disposição de continuar percorrendo todas as regiões e apresentando seu projeto diretamente à população.

“Não são 100, não são 1.000 pessoas que vão decidir uma eleição. É o povo do Acre. E é para o povo do Acre que nós vamos continuar apresentando o nosso trabalho e aquilo que queremos fazer pelo nosso estado”, destacou.

Alysson reafirma apoio e parceria de décadas

Entre as lideranças presentes estava o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, que reafirmou seu total apoio à candidatura de Bocalom e destacou a relação de confiança construída entre os dois ao longo de décadas.

Alysson ressaltou a parceria política e administrativa com Bocalom e defendeu a continuidade desse trabalho agora em um projeto voltado para todo o estado.

“Tenho uma história de parceria com o Bocalom construída há décadas. Conheço sua forma de trabalhar, sua dedicação e seu compromisso com as pessoas. Ele tem o meu total apoio. Estamos juntos neste projeto porque acreditamos que aquilo que conseguimos construir em parceria pode avançar ainda mais e chegar a todo o Acre”, afirmou o prefeito.

Adonis se emociona ao falar do projeto

O candidato a vice-governador Sargento Adonis também participou da inauguração e falou de forma emocionada sobre a oportunidade de integrar a chapa.

“Para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande fazer parte deste projeto. Estamos falando de um projeto que nasce do trabalho e da vontade de fazer mais pelas pessoas. Estar aqui, vendo tanta gente acreditando e participando, emociona e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, declarou Adonis.

“Vamos ganhar no primeiro turno”, diz Velloso

O candidato ao Senado Eduardo Velloso destacou a recepção encontrada durante as agendas realizadas desde o início da campanha. Segundo ele, o sentimento percebido no contato direto com a população é de crescimento e confiança na vitória.

“Nós estamos andando nas ruas, conversando com as pessoas e sentindo de perto o que está acontecendo. Existe uma vontade muito grande de mudança e uma confiança crescente no nosso projeto. O que sentimos nas ruas nos dá a certeza de que vamos ganhar essa eleição no primeiro turno”, afirmou Velloso.

A declaração reforçou a estratégia adotada pela chapa desde o primeiro dia oficial de campanha, com agendas simultâneas em diferentes regiões e prioridade para o corpo a corpo com a população.

Candidatos da coligação prestigiam inauguração

A inauguração do Comitê Central também reuniu candidatos que disputam vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Acre.

Entre os candidatos a deputado federal estiveram Kelen Bocalom, Halida Prado, João Marcos Luz, Irineia Barbosa e Juliet Matos.

Também participaram os candidatos a deputado estadual Curió do Tucumã, Islene Roque, Emir Mendonça e Eva Dantas, além de outras lideranças e apoiadores da coligação.

A inauguração ocorre poucos dias depois da grande carreata que marcou a abertura da campanha em Rio Branco e dá continuidade a uma primeira semana marcada pela presença nas ruas e por agendas em diferentes municípios.

Com o Comitê Central oficialmente aberto, o espaço passa a funcionar como um dos principais pontos de referência e mobilização da campanha na capital. A noite terminou com uma imagem que marcou a inauguração: o comitê lotado e apoiadores reunidos dentro e fora do espaço, mesmo debaixo de chuva.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria