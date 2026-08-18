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Com adesivaço, Nicolau Jr abre oficialmente a campanha a reeleição

Ato reuniu apoiadores em Rio Branco

Por Redação ContilNetAtualizado
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Com adesivaço, Nicolau Jr abre oficialmente a campanha a reeleição
Chuva marcou o primeiro ato da campanha/Foto: Reprodução

Nem a forte chuva que atingiu Rio Branco na tarde desta terça feira,18, foi capaz de dispersar a militância que compareceu ao adesivaço de lançamento da campanha à reeleição do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior.

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A tradicional praça namoradeira, no canal da maternidade, é uma especie de “amuleto”. Nas últimas eleições foi o local escolhido por Nicolau para reunir os apoiadores e dar largada para mais uma campanha propositiva.

Centenas de motoristas passaram por lá para “carimbar” os veículos o adesivo que estampa o n• 11.122.

“Essa manifestação espontânea é um combustível para o incio da nossa campanha. Receber esse carinho, esse apoio de tanta gente, só faz aumentar nosso compromisso de fazer uma campanha limpa, transparente e sempre pensando na coletividade. Sou grato a cada um que saiu de casa, atendeu nosso convite e veio aqui de coração fortalecer nosso time. Temos mais de quarenta dias pela frente e vamos percorrer o Acre inteiro levando nossa menagem E mostrando o que fizemos ao longo dos nossos mandatos”, disse Nicolau.

Segundo a coordenação do comitê eleitoral, o adesivaço foi apenas o primeiro ato do início de campanha. Nos próximos dias vai acontecer o lançamento oficial da candidatura.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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