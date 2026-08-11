Com fim de Expoacre, Felipe Tchê defende economia solidária

Ele defendeu a necessidade de continuar criando mecanismos que garantam o acesso dos produtores rurais

Felipe Tchê/Foto: Ascom

Na sessão que retomou os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira, 11, o vereador Felipe Tchê fez uma retrospectiva dos nove dias da Expoacre, a maior feira agropecuária do estado, encerrada no último fim de semana.

O parlamentar, que visitou os estandes do evento, destacou em especial o trabalho da Unisol e da economia solidária, reconhecendo a importância do espaço para fortalecer e valorizar comerciantes e pequenos produtores.

“A feira movimenta a nossa economia e cria um ambiente propício para negócios. Ao venderem suas mudas e comidas típicas, os produtores transformaram aquele espaço em uma fonte de renda para suas famílias,” destacou o parlamentar.

O vereador reconheceu a satisfação dos comerciantes com o ambiente de negócios proporcionado pela feira. No entanto, ele defendeu a necessidade de continuar criando mecanismos que garantam o acesso dos produtores rurais a mercados e renda mesmo após o encerramento do evento, e usou como exemplo o Festival da Macaxeira.

“Para muitas pessoas, talvez ele não seja importante, mas para os produtores rurais e pequenos empreendedores que lá estão, é fundamental. O município de Rio Branco precisa fomentar esse tipo de iniciativa,” defendeu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom