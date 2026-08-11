11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Decisão de Moraes é ameaça ao sigilo da fonte, afirma ANJ

Em nota conjunta, ABERT, ANER e ANJ pedem revisão da medida determinada pelo ministro do Supremo Tribual Federal

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Decisão de Moraes é ameaça ao sigilo da fonte, afirma ANJ
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF /Foto: Rosinei Coutinho/STF

Entidades relacionadas à imprensa nacional manifestaram “profunda preocupação” com a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ministro determinou a busca e a apreensão de material na residência do jornalista Luís Pablo Conceiação Almeida. Ele é autor de denúncias contra a família de Flávio Dino, também ministro do STF, por uso indevido de carros do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em nota divulgada de forma conjunta, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) externaram preocupação com a garantia constitucional do sigilo da fonte.

Segundo destacam as associações, a proteção ao sigilo das fontes, que é assegurada pela Constituição, precisa ser respeitada, independente do veículo a dar a notícia, ou da respectiva linha editorial, segundo destacam as associações. “Qualquer medida que eventualmente viole essa garantia representa um ataque ao livre exercício do jornalismo”, salientam.

ABERT, ANER e ANJ ainda classificam como grave a tomada da decisão no âmbito do inquérito das fake news. De acordo com a nota, o procedimento não tem objeto determinado ou um prazo de duração.

Veja a nota completa das associações:

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) manifestam profunda preocupação com a autorização de busca e apreensão contra o ex-secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão, Raimundo Cutrim, apontado como fonte do jornalista Luís Pablo, que publicara em seu blog notícias sobre o suposto uso de automóveis do Tribunal de Justiça do Estado por familiares do ministro do STF Flávio Dino. O jornalista já havia sido alvo de quebra de sigilo em março, após publicar as informações.

A busca e apreensão contra o ex-secretário foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após solicitação da Polícia Federal, e endossada pela Procuradoria Geral da República.

Ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa, amparada pela Constituição de 1988. O artigo 5º, inciso XIV, diz taxativamente que é “resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional”.

Casos de questionamentos a reportagens devem ser tratados dentro da lei, que prevê direito de resposta e indenizações. A violação do sigilo do profissional e de suas fontes leva a intimidações contra a imprensa que não condizem com o Estado Democrático de Direito e o livre exercício do jornalismo.

Brasília, 11/08/2026

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)

Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER)

Associação Nacional de Jornais (ANJ)”

Conteúdo Original / Fonte: Correio Braziliense
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.