Dando continuidade à série de sabatinas com os nomes que postulam cargos majoritários no pleito estadual, o portal ContilNet promove, nesta sexta-feira (7), entrevistas exclusivas com duas das principais lideranças da política acreana: a governadora e pré-candidata à reeleição Mailza Assis (PP) e o senador e pré-candidato ao Senado Sérgio Petecão (PSD).
As sabatinas ocorrem sequencialmente, às 20h e às 21h, respectivamente, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer detalhadamente os projetos e prioridades de cada pré-candidato para os próximos anos.
A partir das 20h, a entrevistada será a governadora do Acre, Mailza Assis, pré-candidata ao Palácio Rio Branco pelo Progressistas (PP).
Em seguida, às 21h, o portal recebe o senador Sérgio Petecão, pré-candidato à reeleição para o Senado Federal pelo PSD.
As entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.