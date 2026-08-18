Eleições 2026 terão um voto a mais que em 2022; veja o que mudou

Eleitor fará seis escolhas na urna/Foto: Reprodução

Os brasileiros deverão fazer seis escolhas na urna eletrônica durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para o dia 4 de outubro. A quantidade maior ocorre porque, neste ano, estarão em disputa duas vagas para o Senado em cada estado e no Distrito Federal.

A votação começará pelo cargo de deputado federal. Depois, o eleitor escolherá deputado estadual ou distrital, no caso de quem vota no Distrito Federal.

Na sequência, será necessário registrar dois votos para o Senado. As escolhas devem ser feitas em candidatos diferentes, uma vez que o segundo voto dado ao mesmo nome será considerado nulo.

Depois dos senadores, o eleitor votará para governador e vice-governador. A última escolha será para presidente e vice-presidente da República.

A ordem será a seguinte:

Deputado federal; Deputado estadual ou distrital; Senador — primeira vaga; Senador — segunda vaga; Governador; Presidente da República.

A Justiça Eleitoral recomenda que cada pessoa leve uma “cola eleitoral” com os números anotados. A medida pode reduzir o tempo de permanência diante da urna e evitar erros durante a votação.