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Eleições 2026 terão um voto a mais que em 2022; veja o que mudou

Eleitor escolherá dois nomes ao Senado

Por Dry Alves, ContilNet
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Eleições 2026 terão um voto a mais que em 2022; veja o que mudou
Eleitor fará seis escolhas na urna/Foto: Reprodução

Os brasileiros deverão fazer seis escolhas na urna eletrônica durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para o dia 4 de outubro. A quantidade maior ocorre porque, neste ano, estarão em disputa duas vagas para o Senado em cada estado e no Distrito Federal.

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A votação começará pelo cargo de deputado federal. Depois, o eleitor escolherá deputado estadual ou distrital, no caso de quem vota no Distrito Federal.

Na sequência, será necessário registrar dois votos para o Senado. As escolhas devem ser feitas em candidatos diferentes, uma vez que o segundo voto dado ao mesmo nome será considerado nulo.

Depois dos senadores, o eleitor votará para governador e vice-governador. A última escolha será para presidente e vice-presidente da República.

A ordem será a seguinte:

  1. Deputado federal;
  2. Deputado estadual ou distrital;
  3. Senador — primeira vaga;
  4. Senador — segunda vaga;
  5. Governador;
  6. Presidente da República.

A Justiça Eleitoral recomenda que cada pessoa leve uma “cola eleitoral” com os números anotados. A medida pode reduzir o tempo de permanência diante da urna e evitar erros durante a votação.

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