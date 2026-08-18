Aliança amplia a base política do deputado no Vale do Juruá e reúne lideranças de diferentes segmentos

Ilderlei e Keiliane Cordeiro declararam apoio à reeleição de Tadeu Hassem durante encontro com lideranças políticas, comunitárias e religiosas/Foto: Ascom

O candidato a deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) recebeu um importante reforço para seu projeto de reeleição. O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, e sua esposa, a suplente de deputada federal Keiliane Cordeiro, declararam apoio ao parlamentar durante uma reunião que reuniu lideranças políticas, comunitárias e religiosas.

A aliança fortalece a presença de Tadeu Hassem no Vale do Juruá, especialmente em Cruzeiro do Sul, e amplia a articulação do deputado para além de sua base tradicional no Alto Acre.

Ilderlei destacou a relação construída com Hassem e afirmou que a decisão levou em conta a confiança no trabalho do parlamentar.

“Fizemos uma amizade muito boa há muito tempo (…) nada mais justo do que me posicionar e buscar uma pessoa que pudesse nos representar. E quem nos representa é você, meu irmão”, declarou.

Keiliane Cordeiro, que obteve mais de 10 mil votos na disputa para deputada federal e atualmente é suplente, também confirmou o apoio da família à reeleição.

“Eu e minha família declaramos apoio a você, Tadeu, à sua reeleição. Você já faz um excelente trabalho como deputado estadual e acreditamos nessa continuidade. Vamos rumo à vitória!”, afirmou.

O encontro contou ainda com a presença do suplente de senador Gemil Júnior, da ex-prefeita Fernanda Hassem, do médico Israel Milani, do Dr. Elias Adriel e dos pastores Décio, Josimar e Ageu.

Ao agradecer o apoio, Tadeu Hassem destacou a união das lideranças e a ampliação de sua base política.

“Agradeço de coração a esse timaço que está vindo para a família TH. Estamos juntos pelo Acre”, afirmou o parlamentar.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria