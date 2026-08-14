Eleições 2026: TSE encerra prazo de inscrições e abre corrida eleitoral nas ruas e redes

Partidos e coligações têm até as 19h para oficializar nomes no TSE

Primeiro turno do pleito geral de 2026 está agendado para 4 de outubro em todo o país | Foto: Reprodução

Chega ao fim neste sábado (15/8), às 19h, o prazo oficial para que partidos políticos, federações e coligações dêem entrada no registro de candidatura dos nomes que disputarão as eleições gerais de 2026.

A data fixada pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerra formalmente o período de pré-campanha. A partir de domingo (16/8), postulantes aos cargos em disputa em todo o país ficam autorizados a iniciar os atos de propaganda e a pedir votos abertamente aos eleitores rumo ao primeiro turno, agendado para 4 de outubro.

A mudança de fase altera as regras de manifestação pública. Durante a pré-campanha, encerrada no sábado, pedidos explícitos de voto podiam ser enquadrados como propaganda antecipada, sujeitando pré-candidatos e legendas a sanções e multas da Justiça Eleitoral.

Com a liberação oficial a partir de domingo, a veiculação de propaganda passa a ser permitida nas ruas, em eventos e nas redes sociais. Os principais concorrentes à Presidência da República e aos governos estaduais planejam cumprir agendas em suas bases eleitorais ao longo do fim de semana para marcar o início oficial das campanhas.