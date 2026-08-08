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Em 4 anos, patrimônio de Nikolas Ferreira salta de R$ 36 mil para R$ 3,8 milhões

Deputado declarou aplicações financeiras e imóvel de R$ 2 milhões, que ainda tem R$ 1,7 milhão a pagar

Por Redação ContilNet
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Em 4 anos, patrimônio de Nikolas Ferreira salta de R$ 36 mil para R$ 3,8 milhões
Nikolas durante visita ao Acre/Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 3,8 milhões para disputar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) e estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O valor representa um aumento expressivo em relação à declaração apresentada pelo parlamentar nas eleições de 2022. Naquele ano, Nikolas informou possuir R$ 36.820 em bens.

Em quatro anos, portanto, o patrimônio declarado passou de cerca de R$ 37 mil para R$ 3,8 milhões.

Entre os bens informados neste ano estão aplicações financeiras e um imóvel avaliado em R$ 2 milhões. O imóvel, porém, ainda não foi totalmente quitado. Segundo a declaração apresentada à Justiça Eleitoral, o parlamentar possui R$ 1,7 milhão em saldo devedor relacionado ao financiamento.

A declaração de bens faz parte do registro de candidatura e deve ser apresentada pelos candidatos à Justiça Eleitoral. Os valores informados são de responsabilidade dos próprios candidatos.

Segunda disputa pela Câmara

Nikolas Ferreira disputa pela segunda vez consecutiva uma vaga de deputado federal por Minas Gerais.

Antes de chegar à Câmara dos Deputados, o mineiro concorreu ao cargo de vereador de Belo Horizonte nas eleições de 2020 pelo PRTB. Na ocasião, não foi eleito e declarou não possuir bens.

Dois anos depois, em 2022, foi eleito deputado federal e apresentou patrimônio de R$ 36.820.

Agora, para a disputa de 2026, o valor declarado chega a R$ 3,8 milhões.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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