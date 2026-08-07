Trump chama decisão sobre o salão de baile de uma “desgraça nacional”

Trump disse que recorreria à Suprema Corte dos Estados Unidos contra a decisão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta sexta-feira (7) a decisão de um tribunal de instância inferior de interromper a construção de um salão de baile de US$ 400 milhões, equivalente a mais de R$ 2 bilhões, no complexo da Casa Branca de uma “desgraça nacional” e uma “ameaça à segurança nacional no mais alto nível”.

“Esta decisão, tomada depois que grande parte do trabalho já foi realizada e paga, é uma Ameaça à Segurança Nacional no mais alto nível. Também é uma Desgraça Nacional”, escreveu Trump em uma publicação na Truth Social.

Em uma publicação anterior, Trump disse que recorreria à Suprema Corte dos Estados Unidos contra a decisão do tribunal de instância inferior.

“Esta decisão injusta deve ser totalmente revertida pela Suprema Corte”, escreveu Trump.

A decisão manteve uma liminar obtida pelo Fundo Nacional para a Preservação Histórica, que processou o governo no ano passado depois que a administração demoliu a Ala Leste da Casa Branca e iniciou a construção de um salão de baile de 8.360 metros quadrados sem buscar autorização do Congresso.

“Cada presidente é um inquilino temporário, e não o proprietário, da Casa Branca” e não pode remodelá-la fundamentalmente sem a aprovação do Congresso, afirmou o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Colúmbia, sediado em Washington, em uma decisão tomada por dois votos a um.

O tribunal de apelações suspendeu a entrada em vigor de sua decisão por 14 dias, permitindo que o governo Trump recorra à Suprema Corte dos Estados Unidos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Luciana Caczan.

Conteúdo Original / Fonte: Luciana Caczan