Em carta, Cleitinho pede desculpas por “transtorno” sobre candidatura; veja

O senador Cleitinho, do Republicanos, enviou na quinta-feira (6) uma carta ao presidente do partido, Marcos Pereira, na qual pediu desculpas e se comprometeu a seguir com sua candidatura ao governo de Minas Gerais “até o fim”.

“Venho por meio desta pedir desculpas ao senhor e a toda a direção nacional do partido pelas idas e vindas que eu tive nesses últimos tempos sobre ser ou não candidato a governador de Minas Gerais. Eu sei que isso trouxe preocupação e transtorno pra todo mundo que trabalha e confia no Republicanos, e eu me sinto responsável por isso”, escreveu o senador.

Cleitinho explicou que o falecimento do irmão o deixou abalado, com uma “dor muito grande”, e a situação fez com que ele tomasse decisões baseadas na emoção, sem avaliar as possíveis consequências.

“Por causa disso, eu acabei tomando decisão em cima da emoção, sem pensar direito nas consequências que isso ia trazer pro partido e pra todos os companheiros que estão junto comigo nessa caminhada. Peço que o senhor entenda que não foi por falta de respeito, foi um momento difícil da minha vida.”

Cleitinho prometeu se dedicar para se eleger e eleger outros candidatos do Republicanos, além de abrir mão do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário.

“Prometo também que não vou desistir da campanha no meio do caminho. Vou seguir com a candidatura até o final do período eleitoral, custe o que custar, sem deixar o partido na mão outra vez.”

Por fim, agradeceu a paciência, reiterou a confiança em Marcos Pereira e disse estar pronto para “honrar a camisa do partido até o fim”.

Após a carta, o Republicanos recuou nesta sexta-feira (8) e decidiu lançar Cleitinho ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.

A nova conjuntura mexe com as peças do tabuleiro no cenário político em Minas Gerais. Isso porque, antes da retirada da candidatura, o PL (Partido Liberal) havia anunciado apoio a Cleitinho. Depois, a legenda lançou Flávio Roscoe (PL-MG) como candidato ao governo.

Ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade de o PL recuar da candidatura de Flávio Roscoe, Cleitinho disse: “Não tem nada como falar de futuro sem a gente se planejar. Como eu disse, se quiser vir, será bem-vindo”.

Apesar de abrir espaço para uma possível colaboração com o partido, pouco antes do anúncio do Republicanos, o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, publicou um vídeo em que ressaltou o compromisso com a candidatura do PL.

Segundo ele, mesmo diante de uma eventual candidatura de Cleitinho, Roscoe terá sua candidatura mantida.

Leia a carta de Cleitinho na íntegra:

Excelentíssimo Presidente Marcos Pereira,

Eu, Cleiton Gontijo de Azevedo, Senador eleito por Minas Gerais e filiado ao Republicanos, venho por meio desta pedir desculpas ao senhor e a toda a direção nacional do partido pelas idas e vindas que eu tive esses últimos tempos sobre ser ou não candidato a Governador de Minas Gerais. Eu sei que isso trouxe preocupação e transtorno pra todo mundo que trabalha e confia no Republicanos, e eu me sinto responsável por isso.

Preciso ser sincero com o senhor: eu ainda estou muito abalado, no sentimento, com a morte do meu irmão. Foi uma dor muito grande, que mexeu comigo de um jeito que eu não sabia nem explicar direito. Por causa disso, eu acabei tomando decisão em cima da emoção, sem pensar direito nas consequências que isso ia trazer pro partido e pra todos os companheiros que estão junto comigo nessa caminhada. Peço que o senhor entenda que não foi por falta de respeito, foi um momento difícil da minha vida.

Quero deixar bem claro que eu reconheço a autoridade da direção do Republicanos e da hierarquia do partido. Sei que quem decide os rumos da legenda é a Executiva Nacional, e eu me coloco à disposição, com humildade, pra seguir aquilo que for decidido.

Por isso, venho fazer um compromisso firme com o senhor e com todo o partido:

Prometo que vou me dedicar de corpo e alma na campanha, trabalhando duro pra me eleger e também pra eleger os candidatos do Republicanos a Deputado Estadual e a Deputado Federal, ajudando a formar uma bancada grande e forte pro nosso partido na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Vou trabalhar também pra eleger os candidatos ao Senado e os suplentes da coligação que o Republicanos vier a fazer parte, com o mesmo empenho que eu teria se fosse pra mim mesmo.

Prometo também que não vou desistir da campanha no meio do caminho. Vou seguir com a candidatura até o final do período eleitoral, custe o que custar, sem deixar o partido na mão outra vez.

E, como já falei antes, confirmo que vou abrir mão do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, fazendo a minha campanha do jeito que eu fiz a campanha de Senador em 2022, com simplicidade e com o apoio direto do povo.

Agradeço a paciência e a confiança do senhor e de todo o Republicanos, e reafirmo que estou pronto pra seguir em frente, com responsabilidade e com o compromisso de honrar a camisa do partido até o fim.

Respeitosamente,

Cleiton Gontijo de Azevedo (Cleitinho)

Senador por Minas Gerais – Republicanos

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por polianafarias.

Conteúdo Original / Fonte: polianafarias