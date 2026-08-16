Lula fala sobre saúde e tratamento contra câncer de pele

Lesão de carcinoma basocelular foi removida no couro cabeludo e tratada preventiva com radioterapia/ Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou neste domingo (16) o primeiro ato oficial de sua campanha à reeleição no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Durante discurso para apoiadores no gramado onde liderou assembleias de metalúrgicos entre os anos 1970 e 1980, o mandatário relatou ter passado por sessões de radioterapia em decorrência do tratamento contra um câncer de pele.

Ao falar ao público usando um chapéu, Lula explicou a recomendação médica para evitar a exposição direta ao sol na região da cabeça.

“Eu tô de chapéu, primeiro, porque eu gosto de chapéu, mas hoje, porque eu fiz uma radioterapia na cabeça para cuidar do câncer de pele, eu não posso tomar sol na cabeça. Quero dizer que vou usar minha saúde para tirar o chapéu para todos vocês”, afirmou o presidente durante o evento.

O procedimento médico citado ocorreu após a retirada de uma lesão no couro cabeludo do presidente em abril. O diagnóstico confirmou um carcinoma basocelular, tipo mais frequente de câncer de pele. Segundo a equipe médica da Presidência da República, tratava-se de um tumor localizado decorrente da exposição crônica à radiação solar, sem sinais de disseminação. A radioterapia complementar foi iniciada em maio como medida preventiva para evitar a reincidência da lesão.

O ato em São Bernardo marcou a primeira grande mobilização pública após a consolidação da aliança eleitoral formada por sete partidos (PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede) em torno da chapa encabeçada por Lula e Geraldo Alckmin (PSB). A escolha do município do ABC paulista resgatou o lema “É onde tudo começou. E onde uma nova caminhada vai começar”, em referência às origens do movimento sindical que deu origem ao PT.