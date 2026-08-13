Empreendedoras pedem a Mailza mais espaço em feiras pelo Acre

Mailza ouve pedidos de 50 empreendedoras/Foto: Reprodução

A governadora Mailza Assis participou, nesta quinta-feira, 13, de um encontro com mulheres empreendedoras, na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em Rio Branco.

Cerca de 50 mulheres participaram do encontro, que teve como objetivo ouvir as principais demandas do segmento e discutir iniciativas para ampliar as oportunidades de geração de renda, divulgação e comercialização de produtos.

Entre as principais pautas apresentadas pelas empreendedoras está a ampliação da participação em feiras e eventos promovidos ou apoiados pelo poder público.

O objetivo é fortalecer o diálogo entre o governo e as mulheres que atuam no empreendedorismo, especialmente aquelas que encontram na atividade uma alternativa de geração de renda e independência.

Ao final da reunião, as empreendedoras entregaram uma carta de intenções a governadora com todas as propostas apresentadas pessoalmente, com o objetivo de ampliar a presença das empreendedoras em feiras, eventos e outros espaços de comercialização no Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria