Ex-prefeito Mazinho Serafim é internado em hospital de Rio Branco

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, deu entrada no Hospital do Rim, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (11).
A informação foi dada pela assessoria do político, que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.
Mazinho teve que ser levado às pressas ao hospital, com suspeita de trombose. A assessoria informou que o quadro de saúde do ex-prefeito não é considerado grave e que ele deve passar por um procedimento cirúrgico ainda na manhã desta terça.
Uma nota pública deve ser lançada nas próximas horas para explicar a situação.
Mais informações em breve.