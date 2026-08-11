11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Ex-prefeito Mazinho Serafim é internado em hospital de Rio Branco

A informação foi dada pela assessoria do político, que é pré-candidato a deputado federal

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Uma nota pública deve ser lançada nas próximas horas para explicar a situação.
Uma nota pública deve ser lançada nas próximas horas para explicar a situação | Foto: ContilNet

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, deu entrada no Hospital do Rim, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (11).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A informação foi dada pela assessoria do político, que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Mazinho teve que ser levado às pressas ao hospital, com suspeita de trombose. A assessoria informou que o quadro de saúde do ex-prefeito não é considerado grave e que ele deve passar por um procedimento cirúrgico ainda na manhã desta terça.

Uma nota pública deve ser lançada nas próximas horas para explicar a situação.

Mais informações em breve.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.