R.R., de aproximadamente 40 anos, foi localizado sem vida na cabine do veículo; socorristas suspeitam de infarto fulminante

Corpo de R.R. foi encaminhado ao IML para exames que poderão apontar a causa da morte/Foto: ContilNet

O motorista R.R., de aproximadamente 40 anos, foi encontrado morto dentro da cabine de uma carreta Scania, na noite desta terça-feira (11), na Rua Juricaba, no bairro João Paulo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas por funcionários de uma empresa de água de coco, R.R. era natural do estado da Bahia e havia chegado ao Acre conduzindo uma carreta modelo Scania, de cor branca e placa QTC-3D82, carregada com coco para realizar uma entrega. O motorista passou o dia nas dependências da empresa, onde fez a descarga do produto e tomou banho.

Por volta das 18h, R.R. retornou para a carreta para seguir viagem. Pouco tempo depois, o proprietário da empresa tentou entrar em contato com o motorista por meio de mensagens, mas não obteve resposta.

Ao verificar as câmeras de segurança, o empresário percebeu que a carreta permanecia estacionada em frente à empresa. Ele então foi até o veículo e, ao se aproximar da cabine, encontrou o motorista sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado esteve no local. Os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento, mas apenas puderam constatar o óbito.

Após a constatação da morte, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia.

Depois dos procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames que poderão apontar oficialmente a causa da morte.

Segundo informações repassadas pelos socorristas, existe a possibilidade de que R.R. tenha sofrido um infarto fulminante. No entanto, somente os exames realizados pelo IML poderão confirmar a causa do óbito.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.