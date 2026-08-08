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Flávio Bolsonaro promete enquadrar facções criminosas como organizações terroristas

Declaração foi feita em agenda com apoiadoras em Itapetininga, no interior de São Paulo

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Flávio Bolsonaro promete enquadrar facções criminosas como organizações terroristas
Senador citou Guilherme Derrite ao defender retomada de territórios controlados por facções/ Foto: Reprodução

O pré-candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado (8/8) que, se for eleito, pretende enquadrar como terroristas as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante encontro com apoiadoras no município de Itapetininga, no interior de São Paulo.

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No discurso, o parlamentar prometeu “declarar guerra ao narcotráfico” e retomar o controle de territórios sob domínio de facções criminosas. Ao lado de aliados políticos, como o ex-secretário de Segurança de São Paulo e candidato ao Senado Guilherme Derrite (PL-SP), o pré-candidato defendeu o endurecimento das ações policiais.

“Vou fazer duas coisas. Vou fazer várias coisas, mas quero dar um spoiler e antecipar duas. A primeira delas é que vou declarar guerra ao narcotráfico aqui no Rio de Janeiro. Vão ser classificados e tratados como terroristas e vou recuperar os territórios”, disse o senador.

A proposta retoma a defesa de medidas já apresentadas por Flávio em março, quando defendeu o enquadramento do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) no conceito de terrorismo. A pauta da segurança pública é um dos eixos centrais de sua plataforma eleitoral para o Palácio do Planalto.

A fala do parlamentar ocorre após a decisão do governo dos Estados Unidos, tomada em 5 de junho pelo secretário de Estado Marco Rubio, de incluir o PCC e o CV na lista oficial de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO). Em maio, o senador cumpriu agenda em Washington com representantes do governo Donald Trump para debater a classificação dos grupos.

Durante o evento no interior paulista, Flávio afirmou também que pretende realizar uma oração antes de um eventual discurso de posse. Na sequência, criticou a atual gestão da Presidência da República e declarou que pretende “expulsar esses demônios” da Praça dos Três Poderes, na capital federal.

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