Flávio Bolsonaro promete enquadrar facções criminosas como organizações terroristas

Declaração foi feita em agenda com apoiadoras em Itapetininga, no interior de São Paulo

Senador citou Guilherme Derrite ao defender retomada de territórios controlados por facções/ Foto: Reprodução

O pré-candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado (8/8) que, se for eleito, pretende enquadrar como terroristas as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante encontro com apoiadoras no município de Itapetininga, no interior de São Paulo.

No discurso, o parlamentar prometeu “declarar guerra ao narcotráfico” e retomar o controle de territórios sob domínio de facções criminosas. Ao lado de aliados políticos, como o ex-secretário de Segurança de São Paulo e candidato ao Senado Guilherme Derrite (PL-SP), o pré-candidato defendeu o endurecimento das ações policiais.

“Vou fazer duas coisas. Vou fazer várias coisas, mas quero dar um spoiler e antecipar duas. A primeira delas é que vou declarar guerra ao narcotráfico aqui no Rio de Janeiro. Vão ser classificados e tratados como terroristas e vou recuperar os territórios”, disse o senador.

A proposta retoma a defesa de medidas já apresentadas por Flávio em março, quando defendeu o enquadramento do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) no conceito de terrorismo. A pauta da segurança pública é um dos eixos centrais de sua plataforma eleitoral para o Palácio do Planalto.

A fala do parlamentar ocorre após a decisão do governo dos Estados Unidos, tomada em 5 de junho pelo secretário de Estado Marco Rubio, de incluir o PCC e o CV na lista oficial de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO). Em maio, o senador cumpriu agenda em Washington com representantes do governo Donald Trump para debater a classificação dos grupos.

Durante o evento no interior paulista, Flávio afirmou também que pretende realizar uma oração antes de um eventual discurso de posse. Na sequência, criticou a atual gestão da Presidência da República e declarou que pretende “expulsar esses demônios” da Praça dos Três Poderes, na capital federal.