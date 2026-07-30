Gilberto Lira discursa durante encontro/Foto: Reprodução

O deputado Gilberto Lira destacou, durante encontro realizado em Sena Madureira, a importância da união entre lideranças políticas e comunitárias para o fortalecimento de um projeto voltado ao desenvolvimento do município e da região. O evento reuniu apoiadores, lideranças locais e representantes de diferentes setores da sociedade.

Segundo o parlamentar, o momento foi de diálogo, alinhamento de ideias e reafirmação de compromissos com a população. Gilberto Lira ressaltou que a construção de um projeto político sólido depende da participação ativa das lideranças e do envolvimento direto com as demandas da comunidade.

“É muito gratificante ver tantas pessoas comprometidas com um mesmo propósito. Nosso trabalho é feito com responsabilidade e escuta, sempre buscando melhorar a vida da população”, afirmou o deputado.

O encontro foi marcado por manifestações de apoio e pela defesa de uma atuação conjunta em prol de avanços para Sena Madureira, reforçando a articulação política do grupo para os próximos desafios.