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Gilberto Lira fala sobre reunião de lideranças e fortalecimento político

Deputado destacou diálogo e união do grupo

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Gilberto Lira fala sobre reunião de lideranças e fortalecimento político
Gilberto Lira discursa durante encontro/Foto: Reprodução

O deputado Gilberto Lira destacou, durante encontro realizado em Sena Madureira, a importância da união entre lideranças políticas e comunitárias para o fortalecimento de um projeto voltado ao desenvolvimento do município e da região. O evento reuniu apoiadores, lideranças locais e representantes de diferentes setores da sociedade.

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Segundo o parlamentar, o momento foi de diálogo, alinhamento de ideias e reafirmação de compromissos com a população. Gilberto Lira ressaltou que a construção de um projeto político sólido depende da participação ativa das lideranças e do envolvimento direto com as demandas da comunidade.

“É muito gratificante ver tantas pessoas comprometidas com um mesmo propósito. Nosso trabalho é feito com responsabilidade e escuta, sempre buscando melhorar a vida da população”, afirmou o deputado.

O encontro foi marcado por manifestações de apoio e pela defesa de uma atuação conjunta em prol de avanços para Sena Madureira, reforçando a articulação política do grupo para os próximos desafios.

 

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