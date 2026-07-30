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Mazinho Serafim destaca união de lideranças durante encontro político

Ex-prefeito ressaltou força do grupo político

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Mazinho Serafim destaca união de lideranças durante encontro político
Mazinho defende união entre lideranças/Foto: Reprodução

O pré-candidato a deputado federal Mazinho Serafim afirmou que recebeu com alegria a realização do encontro de lideranças promovido na noite desta quinta-feira (30), em Sena Madureira. Segundo ele, a reunião simboliza a união de importantes nomes da política acreana em torno de um projeto comum para o futuro do estado.

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Durante o evento, Mazinho destacou a importância de reunir lideranças de diferentes segmentos para fortalecer o diálogo e construir propostas voltadas ao desenvolvimento do Acre.

“É uma grande alegria participar deste momento ao lado de tantos amigos e lideranças que acreditam no mesmo projeto. Este encontro demonstra que, quando há união e compromisso com a população, podemos construir um caminho ainda melhor para Sena Madureira e para todo o Acre. Estamos reunidos por um propósito maior, que é trabalhar pelo nosso povo”, afirmou.

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O pré-candidato também ressaltou a importância da unidade do grupo para enfrentar os desafios dos próximos anos.

“Ver tantas pessoas engajadas e dispostas a contribuir nos dá ainda mais confiança. Esse é um projeto coletivo, construído com diálogo, respeito e dedicação. Tenho certeza de que, unidos, faremos muito pelo nosso estado”, acrescentou Mazinho Serafim.

Além de Mazinho, participaram do encontro a governadora Mailza Assis, o senador Márcio Bittar, a deputada federal Meire Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira, que buscará a reeleição em 2026.

A reunião reuniu diversas lideranças locais e reforçou a articulação política do grupo em Sena Madureira, município considerado estratégico no cenário eleitoral acreano.

 

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