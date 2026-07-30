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“Muito feliz de estar com esse grupo que faz política com amor”, diz Mailza

Governadora destacou união do grupo

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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“Muito feliz de estar com esse grupo que faz política com amor”, diz Mailza
Mailza discursa em reunião de lideranças/Foto: Reprodução

A governadora Mailza Assis participou, na noite desta quinta-feira (30), de uma reunião com lideranças políticas em Sena Madureira e destacou a alegria de reencontrar amigos e aliados que, segundo ela, acreditam em um projeto construído com trabalho e compromisso com a população acreana.

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Durante o encontro, Mailza afirmou que se sente acolhida pelo povo de Sena Madureira e ressaltou a importância da união das lideranças para garantir a continuidade das ações que vêm sendo desenvolvidas no Acre.

“Estou muito feliz por estar aqui, ao lado de pessoas que fazem política com amor, com responsabilidade e pensando sempre no bem da nossa população. Me sinto abraçada pelo povo de Sena Madureira, e isso aumenta ainda mais a nossa vontade de continuar trabalhando pelo Acre. Esse apoio é fundamental para que possamos dar continuidade a um projeto que tem dado certo e que vem transformando a vida das pessoas”, afirmou a governadora.

Mailza também fez questão de agradecer a receptividade das lideranças presentes no evento, destacando o pré-candidato a deputado federal Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira.

“Quero agradecer ao Mazinho, à deputada Meire Serafim e ao deputado Gilberto Lira pela acolhida tão carinhosa. Parabenizo todos os envolvidos por essa linda festa e por demonstrarem, mais uma vez, a força da união em torno de um propósito maior, que é cuidar das pessoas e construir um Acre cada vez melhor”, acrescentou.

A reunião reuniu diversas lideranças políticas e apoiadores, reforçando a articulação do grupo para as eleições e evidenciando a união em torno da continuidade do atual projeto político no estado.

 

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