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Irinéia Barbosa ouve setor agro e debate desafios com a Faeac

Encontro com Assuero Doca Veronez tratou de infraestrutura, ramais, produção de grãos, armazenamento e desafios ambientais enfrentados pelo setor produtivo

Por Redação ContilNet
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Irinéia Barbosa ouve setor agro e debate desafios com a Faeac

A pré-candidata a deputada federal Irinéia Barbosa se reuniu, na última terça-feira (11), com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Doca Veronez, em uma agenda dedicada a ouvir de perto a realidade e os principais desafios enfrentados pelo agronegócio acreano.

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A reunião teve como objetivo conhecer as demandas do setor produtivo a partir de quem acompanha diariamente a realidade do campo e dos produtores. Entre os assuntos discutidos estiveram as condições de infraestrutura e dos ramais, o avanço das culturas de soja e milho, a necessidade de ampliar a capacidade de armazenamento da produção e os desafios ambientais relacionados à recomposição de áreas.

Para Irinéia, as reuniões com Sr. Assuero é uma verdadeira aula, ela que já conhece essas dificuldades e quer construir propostas que estejam conectadas às necessidades reais do Acre.

“Eu vivencio muito essa realidade e vim aqui para ouvir quem entende. Antes de apresentar propostas, precisamos conhecer a realidade de quem produz, quais são os obstáculos e onde podemos avançar. O agro tem um papel importante na geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Acre, e quero estar preparada para defender essas pautas com responsabilidade”, afirmou.

Durante a conversa, também foi destacada a importância de criar condições para que o produtor consiga ampliar sua produção, escoar o que produz e agregar valor dentro do próprio estado.

A pré-candidata ressaltou que, caso avance em sua caminhada rumo à Câmara Federal, pretende transformar o diálogo com os diferentes setores em uma das bases de sua atuação política.

“Não quero fazer uma política construída de longe. Quero ir aos setores, ouvir as pessoas, entender os problemas e buscar soluções. O Acre precisa discutir como produzir mais, com segurança, sustentabilidade e infraestrutura”, acrescentou.

A agenda com a Faeac integra uma série de encontros que Irinéia Barbosa vem realizando com representantes de diferentes segmentos da sociedade acreana, buscando conhecer demandas, identificar oportunidades e construir uma agenda de propostas voltada ao desenvolvimento do estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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