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Irinéia participa do Mulheres do Agro e destaca protagonismo feminino

Empresária destacou o protagonismo das mulheres no agronegócio

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Irinéia participa do Mulheres do Agro e destaca protagonismo feminino
Irinéia conversou com produtoras e lideranças rurais. — Foto: Reprodução

A pré-candidata a deputada federal Irinéia Barbosa participou, na manhã desta sexta-feira, do encontro Mulheres do Agro, que reuniu produtoras rurais, empreendedoras e lideranças do setor para debater os desafios, as oportunidades e o fortalecimento da participação feminina no agronegócio acreano.

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Empresária e defensora do desenvolvimento do setor produtivo, Irinéia destacou que o evento representa um importante espaço de diálogo e valorização das mulheres que impulsionam o crescimento do agro no Acre. Segundo ela, investir no campo é promover desenvolvimento, geração de emprego, renda e oportunidades para toda a população.

“O agro é uma das maiores forças da nossa economia e fico muito feliz em ver as mulheres ocupando, cada vez mais, espaços de liderança e decisão. Hoje elas estão à frente da gestão das propriedades, da inovação, da sucessão familiar e da produção com competência e dedicação. Defender o agro também é defender essas mulheres que trabalham, empreendem e ajudam a construir um Acre mais forte”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Irinéia Barbosa prestigia tradicional Cavalgada e reforça ligação com o agro acreano

Durante o encontro, Irinéia conversou com produtoras e lideranças rurais, ouviu demandas do setor e reafirmou seu compromisso com a defesa de políticas públicas que fortaleçam a produção rural, ampliem o acesso ao crédito, incentivem a inovação e criem mais oportunidades para quem vive e produz no campo.

Para a pré-candidata, o agronegócio é um dos principais pilares do desenvolvimento econômico do Acre e precisa contar com representantes comprometidos com seu fortalecimento.

“Minha história sempre foi construída pelo trabalho e pelo empreendedorismo”, diz Irinéia Barbosa

“Minha história sempre foi construída pelo trabalho e pelo empreendedorismo. Sei da importância de criar um ambiente favorável para quem produz, empreende e gera riqueza. Quero ser uma voz em Brasília para defender o agro acreano e valorizar, cada vez mais, as mulheres que vêm transformando essa realidade com coragem, competência e dedicação”, concluiu.

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