Jorge Viana diz que debate entre direita e esquerda está “fora de moda”

Pré-candidato ao Senado participou de sabatina do portal ContilNet na sexta noite da Expoacre 2026

Ex-governador criticou antigos aliados que migraram de grupo político nos últimos anos/ Foto: Thauã Conde/Orna AudioVisual

O pré-candidato ao Senado pelo PT, Jorge Viana, afirmou que a divisão entre direita e esquerda perdeu sentido no debate político atual e criticou a polarização ideológica no país. A declaração foi feita durante sabatina promovida pelo ContilNet, na sexta noite da Expoacre 2026.

Ao responder uma pergunta sobre o posicionamento da esquerda acreana, Jorge disse que nunca se prendeu a rótulos ideológicos e defendeu o diálogo entre diferentes campos políticos.

“Eu acho isso meio uma coisa fora de moda”, afirmou ao comentar a discussão entre direita e esquerda.

O petista também criticou mudanças de posicionamento de antigos aliados políticos, afirmando que algumas pessoas trocaram de lado “como quem troca uma camisa para ir a uma festa”.

“Teve gente que trabalhou 20 anos nos governos, oito no meu, quatro no Binho e oito no Tião, e mudou de lado como quem troca uma camisa para ir a uma festa. Eu nunca embarquei nessa. Sempre fui do Partido dos Trabalhadores”, declarou.

Jorge lembrou que manteve uma relação institucional com governos de diferentes partidos e citou a parceria com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante sua gestão na Prefeitura de Rio Branco e no Governo do Acre.

“Trabalhei com o Fernando Henrique Cardoso. Foi um sucesso. Ele me ajudou muito quando fui prefeito e também quando fui governador. Depois veio o presidente Lula e também tivemos um sucesso total. Nunca me prendi a esses dogmas”, disse.

Apesar de defender o diálogo político, Jorge afirmou que discorda de posições que, segundo ele, colocaram vidas em risco durante a pandemia de Covid-19.

“Se ser de extrema direita é ficar contra a vacina, eu sou contra esse tipo de pensamento. A vacina salva”, afirmou.

Ao concluir, o pré-candidato reiterou que considera improdutiva a polarização entre direita e esquerda e defendeu que o debate político esteja mais voltado às soluções para os problemas da população.