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Justiça Eleitoral defere candidaturas de Mailza e Jéssica ao governo do Acre

A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC)

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
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A autorização para as candidaturas veio logo depois de o TRE-AC validar a própria coligação Avança Acre
A autorização para as candidaturas veio logo depois de o TRE-AC validar a própria coligação Avança Acre | Foto: Reprodução

A disputa pelo Governo do Acre em 2026 ganhou mais uma definição após a Justiça Eleitoral aprovar os registros de Mailza e Jéssica Sales. As duas integram a chapa da coligação Avança Acre, que agora está oficialmente apta a participar da eleição para os cargos de governadora e vice-governadora.

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A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), depois da conferência dos documentos apresentados pelas candidatas. De acordo com o tribunal, não foram encontrados problemas que impedissem a participação delas na eleição.

O processo de Mailza foi analisado pelo juiz-membro Thalles Vinicius de Souza Sales. Na decisão, ele apontou que a candidata apresentou a documentação necessária, atendeu às condições exigidas pela legislação e não possui impedimento eleitoral. Também não houve contestação contra o registro.

A mesma avaliação foi feita em relação a Jéssica Sales. O pedido de registro da candidata a vice-governadora não recebeu impugnações, e a Justiça Eleitoral concluiu que ela também cumpriu os requisitos necessários para concorrer.

Aliança também está regular

A autorização para as candidaturas veio logo depois de o TRE-AC validar a própria coligação Avança Acre. A aliança havia sido analisada pelo tribunal e recebeu aprovação unânime.

Fazem parte do grupo PDT, MDB, PL, Democrata e a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas.

Durante o julgamento, os desembargadores também analisaram a situação do Democrata, que havia sido alvo de questionamentos relacionados à sua participação na aliança. O tribunal considerou válida a decisão tomada pelo partido em sua convenção estadual.

Com as decisões, a coligação e os registros de Mailza e Jéssica Sales passam a estar regularizados para a eleição majoritária do Acre em 2026.

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