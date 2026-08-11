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Leis de Michelle Melo reforçam combate à violência doméstica

Deputada estadual é autora de legislação que proíbe nomeação de agressores em cargos públicos e cria certificação de estabelecimentos seguros para mulheres

Por Redação ContilNet
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Leis de Michelle Melo reforçam combate à violência doméstica

O estado do Acre tem avançado significativamente quando o assunto é a proteção dos direitos das mulheres. Uma das porta-vozes mais importantes para a construção deste cenário é a deputada estadual Michelle Melo (União Brasil). Com atuação destacada, a parlamentar transformou essa bandeira em legislação sancionada e com aplicação prática direta na vida da população acreana.

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O principal marco da deputada é a Lei nº 4.577. A legislação proíbe a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha para cargos em comissão no âmbito do poder público estadual. A medida foi aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e representa um endurecimento das regras de ocupação de cargos públicos no estado, impedindo que agressores de mulheres sejam recompensados com indicações políticas. 

Ainda no início do mandato, Michelle apresentou o Projeto Zona Segura, sua primeira proposta legislativa na Casa. O projeto cria uma certificação para estabelecimentos comerciais e de lazer que adotam medidas de redução da violência contra a mulher e de auxílio às vítimas. A iniciativa busca envolver o setor privado na rede de proteção, criando ambientes preparados para acolher e apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade.

Como presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Aleac, Michelle promoveu audiências públicas e debates que colocaram a violência de gênero como pauta institucional recorrente, não apenas em datas comemorativas. A parlamentar conduziu audiência sobre políticas públicas para pessoas em situação de rua, população que inclui mulheres em alto grau de vulnerabilidade, e tem mantido diálogo permanente com movimentos de defesa dos direitos das mulheres no estado.

Candidata a reeleição, a deputada quer mais um mandato na Aleac para fortalecer ainda mais essa trajetória de proteção às mulheres, com foco em mostrar ao eleitorado que a bandeira não é retórica eleitoral, mas legislação aplicada e em vigor no Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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