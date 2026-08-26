Por meio de suas redes sociais, o deputado estadual e candidato à reeleição, Luís Tchê (PDT), chamou a população para participar do bandeiraço que acontece na tarde desta quinta-feira, 26, em Rio Branco. O ato faz parte da agenda de campanha, e está marcado para as 17 horas, em frente ao Bar do Santinho, no antigo Maria Farinha.
O bandeiraço é uma estratégia de mobilização popular que reune a militância e lideranças. Levando a campanha para as ruas, Luís Tchê convidou os apoiadores para participar com apitos, bandeiras e outros adereços.
“Eu já tô aqui com a minha camisa, daqui a pouco vou botar meu chapéu e espero todos vocês lá, com apito, bandeira, e com aquela alegria contagiante que vocês proporcionam nesta campanha,” disse.
A mobilização conta com a presença da governadora e candidata ao governo, Mailza Assis, da candidata a vice, Jéssica Sales, e do candidato ao Senado, o ex-governador Gladson Cameli, que fazem parte da coligação apoiada pelo parlamentar.
Veja o vídeo: