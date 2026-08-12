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Luiz Gonzaga desiste de pré-candidatura à reeleição para deputado estadual

Ele protocolou, ainda nesta manhã, o pedido de desistência de sua candidatura junto ao TRE

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Sobre a possibilidade de desistir da disputa, o deputado foi claro em entrevista ao ContilNet:
Deputado confirmou desistência ao ContilNet/Foto: Reprodução

O deputado estadual Luiz Gonzaga (MDB) desistiu da pré-candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A decisão foi confirmada pelo próprio parlamentar ao ContilNet nesta quarta-feira (12).

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Gonzaga protocolou, ainda nesta manhã, o pedido de desistência de sua candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), formalizando a saída da disputa.

A decisão ocorre após o deputado passar os últimos dias avaliando a possibilidade de permanecer na corrida eleitoral. Na noite de terça-feira (11), Gonzaga havia afirmado que ainda teria reuniões no interior do estado e que precisava ouvir apoiadores antes de tomar uma decisão definitiva.

Com a desistência, o MDB deixa de contar com um nome próprio na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Gonzaga vinha construindo sua candidatura à reeleição, mas passou a admitir nos últimos dias a possibilidade de deixar a disputa.

A tendência, já indicada pelo próprio parlamentar, é de que Gonzaga passe a apoiar Zé Lopes, vereador de Rio Branco filiado ao Republicanos e também pré-candidato a deputado estadual.

A saída de Gonzaga altera a composição da disputa dentro do MDB e deverá repercutir na formação das estratégias eleitorais do partido para a eleição proporcional deste ano.

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