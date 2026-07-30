Mailza é ovacionada durante chegada a encontro de lideranças em Sena

Mailza chega sob aplausos em Sena Madureira/Foto: Reprodução

A governadora Mailza Assis foi recebida com aplausos e manifestações de apoio na noite desta quinta-feira (30), durante sua chegada a um encontro de lideranças políticas realizado em Sena Madureira.

O evento reuniu representantes de diversos segmentos do município e contou com a presença do senador Márcio Bittar, do pré-candidato a deputado federal Mazinho Serafim, do deputado estadual Gilberto Lira, que buscará a reeleição, da deputada federal Meire Serafim, além de apoiadores que declararam apoio ao projeto político liderado pela governadora.

Segundo os organizadores, o encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre as lideranças locais e consolidar o apoio ao grupo político para as eleições de 2026. O ambiente foi marcado por demonstrações de entusiasmo dos participantes, que destacaram a presença da governadora como um sinal de fortalecimento do projeto.

Além das discussões sobre o cenário político, a reunião também serviu para reforçar a importância de manter a unidade do grupo e ampliar a participação popular nas decisões que envolvem o futuro do estado.

A expressiva participação de lideranças e apoiadores evidenciou o peso político de Sena Madureira no contexto estadual e reforçou o município como um dos principais centros de articulação para o pleito do próximo ano.